Scuola primo anno difficile? AFP Patronato San Vincenzo apre le porte a chi vuole ripartire

Lunedì 25 maggio, presso la sede di Bergamo, si svolgerà un evento di orientamento rivolto agli studenti del primo anno scolastico. L'iniziativa, organizzata dall'AFP Patronato San Vincenzo, prevede un pomeriggio dedicato a fornire informazioni e supporto ai ragazzi che affrontano il loro primo anno di scuola. La giornata mira a offrire un punto di riferimento per chi desidera ripartire con nuovi strumenti e maggiore consapevolezza. L'appuntamento è aperto a tutti gli studenti interessati.

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Non tutte le esperienze scolastiche seguono il percorso immaginato all’inizio dell’anno. A volte emergono difficoltà, dubbi, mancanza di motivazione o semplicemente la sensazione di aver scelto una scuola che non rispecchia davvero passioni, talenti e attitudini personali. Per questo AFP Patronato San Vincenzo, sede di Bergamo, organizza un Open Day speciale dedicato agli studenti iscritti al primo anno della scuola superiore che stanno valutando un cambio di percorso per l’anno scolastico 20262027. Un’occasione concreta per le famiglie e per i ragazzi che desiderano trovare una nuova direzione, più vicina alle proprie capacità e ai propri interessi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Scuola, primo anno difficile? AFP Patronato San Vincenzo apre le porte a chi vuole ripartire ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Exploration de la France souterraine : un monde caché sous nos pieds | Documentaire- GD Sullo stesso argomento Leggi anche: Monza apre le porte dell’inclusione. Casa Borgazzi, 24 posti per ripartire Chi apre le porte agli islamistiCi voleva la corrida antiamericana guidata da Sánchez, alla quale si sono accodati subito Elly Schlein e persino Beppe Grillo, per portare a termine...