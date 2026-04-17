Dal 15 aprile e per tutta la settimana della design week, la suite numero 306 di un noto hotel di Milano sarà aperta a un ospite particolare. Si tratta di Barbie, che avrà uno spazio tutto suo all’interno di questa struttura alberghiera. La presenza della bambola più famosa al mondo viene annunciata come parte di un evento in concomitanza con la settimana dedicata al design nella città lombarda.

Dal 15 aprile, per tutta la durata della design week, la suite numero 306 dell’iconico Hotel Principe di Savoia di Milano, sarà dedicata a un’ospite del tutto speciale: Barbie. A proposito di icone. Ogni angolo della camera riflette le caratteristiche della bambola (anche se definirla così è ormai riduttivo) più famosa del mondo. lo stile non poteva che essere total pink, con un’estrema cura per ogni dettaglio: giradischi, blush, ombretti e addirittura pastelli nel suo office corner, tutti griffati Barbie. Senza voler spoilerare troppo, per lasciare quell’effetto sorpresa che il mondo Mattel riesce sempre a regalare, entrando nella suite ci si imbatte in un meraviglioso letto, la cui comodità può essere scoperta da tutti i bambini che vogliono provare l’emozione di sdraiarsi tra i cuscini morbidi e rosa di Barbie.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Principe di Savoia apre le porte a Barbie

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