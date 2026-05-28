Racconto di una notte anticipazioni qual è il segreto di Sila | chi è il vero padre del figlio

Nella nuova e seguitissima serie turca Racconto di una notte (Bir Gece Masal?), in onda su Canale 5, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che nessuno è davvero chi dice di essere e che persino dietro i volti più angelici si nascondono bugie colossali. Al centro dei prossimi episodi c’è Sila Haro?lu (interpretata da Ecem Çalhan). Presentata finora come una vittima indifesa degli eventi e delle tradizioni della sua famiglia, la ragazza nasconde in realtà un pericoloso segreto che, una volta emerso, stravolgerà i piani dei protagonisti e darà il via a un ricatto spietato. Il piano di Mahir per salvare Sila dal disonore. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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SVELATO IL SEGRETO DEL PADRE DI ARDA: CEYDA HA CONFESSATO | ANTICIPAZIONI LA FORZA DI UNA DONNA

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