Sare chiama Mahir e gli chiede di fermare la partenza di Ezra e Canfeza. La scena si svolge durante una notte intensa, con Mahir che si oppone alle decisioni di Sare. La puntata di oggi, trasmessa alle 16, ha attirato molti spettatori, interessati alle tensioni tra i personaggi principali. La soap turca, in onda su Canale 5, continua a suscitare grande curiosità tra il pubblico.

C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 28 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che per proteggere Mahir Canfeza ha deciso di andare via con la nonna, le due andranno in Grecia. Intanto lui insieme a Sila metteranno in atto una finta emergenza per permettere alla ragazza di scappare. Sare sarà preoccupata per Ezra e Canfeza, deciderà quindi di chiamare Mahir per raccontargli che Afet le sta minacciando. Lui si recherà subito al porto per impedire alle due donne di andare in Grecia ma scoprirà che sono già partite. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 28 maggio 2026: Sare chiama Mahir, lui vuole impedire la partenza di Ezra e Canfeza ma…

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Racconto di una Notte Anticipazioni 27 Maggio: MAHIR CHIEDE AIUTO A SUO NONNO PER SPOSARE CANFEZA!

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