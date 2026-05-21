C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 21 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Ferman in ospedale dovrà fornire la sua testimonianza alla Polizia, lì però si sente al sicuro infatti non vorrebbe lasciare la struttura. La madre insisterà affinché ritorni a casa promettendogli che nessuno gli farà del male finché lei sarà viva. Sureyya vuole a tutti i costi riprendere l'anello che le aveva regalo il marito, la donna lo ha lasciato a casa Yilmaz e si metterà in contatto con Afet. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 21 maggio 2026: Sureyya chiama Afet, momento romantico per Canfeza e Mahir

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