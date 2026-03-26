Nove posti di lavoro alla Sogepu per la raccolta della differenziata e per la guida dei mezzi

La società Sogepu ha aperto un bando di assunzione per nove nuove posizioni di lavoro. Le assunzioni riguardano principalmente operatori per la raccolta differenziata e conducenti di mezzi dedicati alla gestione dei rifiuti. La società si occupa di servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona dell’Alto Tevere. I posti disponibili sono rivolti a candidati interessati a lavorare nel settore ambientale.

Nove posti di lavoro messi in bando dalla Sogepu che si occupa anche della raccolta e smaltimento dei rifiuti in Alto Tevere. L'aziende prevede tre profili differenti per un totale di nove posti da coprire nell'organico aziendale dopo i pensionamenti; inoltre però la lista che uscirà dalla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Nove posti di lavoro alla Sogepu per la raccolta della differenziata e per la guida dei mezzi Articoli correlati Leggi anche: Raccolta del vetro e dei metalli sospesa: ecco come e quando cambia la raccolta differenziata Differenziata: la guida. Ecco come cambierà la raccolta del seccoMancano pochi giorni per ritirare i kit in via Calzecchi Onesti (entro il 31 marzo) e, nonostante la distribuzione sia già iniziata, molte famiglie... Aggiornamenti e notizie su Nove posti Temi più discussi: Università di Milano. 9 posti di ricercatore; Offerte di lavoro, nel Salento 470 posti disponibili: guida il settore turistico; Ubs Am Europe vuole tagliare 9 posti in Italia; Servizio Civile a Castiglione Olona: nove posti per giovani dai 18 ai 28 anni. Lavoro a Bergamo: in nove mesi 5 mila posti in più. Ma la tendenza è in calo. Pubblico in crescita per la gestione del Pnrr. Gli andamenti settore per settoreNei primi nove mesi del 2025 il mercato del lavoro dipendente privato in Provincia di Bergamo registra a saldo un bilancio positivo di 5.196 posizioni di lavoro. Si tratta di un valore inferiore a ... bergamo.corriere.it Lavoro, in nove mesi la cassa integrazione è aumentata del 18%: la meccanica in grande crisiLe elaborazioni contenute nel rapporto dell’Associazione Lavoro&Welfare sono poco rassicuranti, le ore di cassa integrazione negli ultimi nove mesi sono nettamente cresciute, addirittura del 18,6%. affaritaliani.it Il Gruppo Scout Agesci Santa Ninfa 1 ha avviato una raccolta fondi per l’acquisto di un pulmino a nove posti - facebook.com facebook