Raccolta dei rifiuti cosa fare durante la festa del 2 giugno

Da ilpiacenza.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la festa del 2 giugno, i servizi di raccolta rifiuti a Piacenza e provincia seguiranno un calendario speciale. Le modalità di smaltimento cambieranno rispetto ai giorni normali, con eventuali variazioni nelle date di raccolta di plastica, carta e indifferenziato. Si consiglia di consultare il vademecum ufficiale per verificare le indicazioni specifiche e rispettare le scadenze previste. Le modalità di conferimento potrebbero essere soggette a modifiche per garantire il servizio durante la festività.

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Servizi durante la festività del 2 giugno: ecco il vademecum per la raccolta dei rifiuti a Piacenza e provincia.COMUNE DI PIACENZAIn occasione della festività del 2 Giugno, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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