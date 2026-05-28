Raccolta dei rifiuti cosa fare durante la festa del 2 giugno
Durante la festa del 2 giugno, i servizi di raccolta rifiuti a Piacenza e provincia seguiranno un calendario speciale. Le modalità di smaltimento cambieranno rispetto ai giorni normali, con eventuali variazioni nelle date di raccolta di plastica, carta e indifferenziato. Si consiglia di consultare il vademecum ufficiale per verificare le indicazioni specifiche e rispettare le scadenze previste. Le modalità di conferimento potrebbero essere soggette a modifiche per garantire il servizio durante la festività.
Servizi durante la festività del 2 giugno: ecco il vademecum per la raccolta dei rifiuti a Piacenza e provincia.COMUNE DI PIACENZAIn occasione della festività del 2 Giugno, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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#Raccolta e #trasporto dei #rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. L'Albo gestori ambientali pubblica #Circolare ? Maggiori informazioni ? x.com
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