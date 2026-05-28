Raccolta dei rifiuti cosa fare durante la festa del 2 giugno

Durante la festa del 2 giugno, i servizi di raccolta rifiuti a Piacenza e provincia seguiranno un calendario speciale. Le modalità di smaltimento cambieranno rispetto ai giorni normali, con eventuali variazioni nelle date di raccolta di plastica, carta e indifferenziato. Si consiglia di consultare il vademecum ufficiale per verificare le indicazioni specifiche e rispettare le scadenze previste. Le modalità di conferimento potrebbero essere soggette a modifiche per garantire il servizio durante la festività.

Servizi durante la festività del 2 giugno: ecco il vademecum per la raccolta dei rifiuti a Piacenza e provincia.COMUNE DI PIACENZAIn occasione della festività del 2 Giugno, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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I nuovi cassonetti arrivano in prima circoscrizione a Verona: da giugno cambia la raccolta dei rifiutiA partire da giugno 2026, nella Prima circoscrizione di Verona sarà introdotto un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.

Temi più discussi: Martedì 2 giugno: sospesa la raccolta dei rifiuti; Gavorrano, al via la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti; Raccolta dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche; Vittorio Ceccato: La raccolta puntuale è il futuro della gestione dei rifiuti.

#Raccolta e #trasporto dei #rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. L'Albo gestori ambientali pubblica #Circolare ? Maggiori informazioni ? x.com

Weber Genesis sul marciapiede il giorno della raccolta dei rifiuti reddit

Novità per la raccolta rifiuti. Terzo giorno fuori porta Pispini e in via Esterna FontebrandaL’annuncio di Sei Toscana su richiesta dell’amministrazione comunale e dei cittadini. Il nuovo servizio porta a porta sarà attivato da lunedì primo giugno nelle due zone. lanazione.it

Centro di Raccolta Gavorrano: nuovi orari dal 1° giugno. Ecco quando e cosa conferire per una gestione sostenibile dei rifiutiDal 1° giugno, il Centro di raccolta di Gavorrano adotta nuovi orari di apertura per promuovere la raccolta differenziata e un modello di gestione più sostenibile. maremmanews.it