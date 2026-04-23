Raccolta dei rifiuti cosa fare il 25 aprile e il 1° maggio

In vista delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, le modalità di raccolta dei rifiuti a Piacenza e provincia subiranno alcune variazioni. Iren ha diffuso un vademecum che indica le date e gli orari di conferimento durante queste giornate. La comunicazione serve a informare i cittadini sulle eventuali modifiche ai servizi di raccolta abituali e a garantire il corretto smaltimento dei rifiuti.

Le festività sono alle porte: ecco il vademecum di Iren per la raccolta dei rifiuti a Piacenza e provincia.COMUNE DI PIACENZAIn occasione delle festività del 25 Aprile e 1° Maggio, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it WEDENESDAY, APRIL 8TH, 2026 Notizie correlate Rifiuti, cambia la raccolta per il 25 aprile: i nuovi orari a Legnano, Gallarate e nell'AltomilaneseSabato 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, i servizi di igiene urbana gestiti da Aemme linea ambiente subiranno diverse variazioni. Raccolta rifiuti e isole ecologiche: tutte le variazioni a Novara per sabato 25 aprileModifiche al calendario dei servizi di raccolta rifiuti a Novara nella giornata di sabato 25 aprile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Raccolta differenziata rifiuti: dal 4 maggio stop ai sacchi neri; Rifiuti, cambia la raccolta per il 25 aprile: i nuovi orari a Legnano, Gallarate e nell'Altomilanese; Raccolta rifiuti e isole ecologiche: tutte le variazioni a Novara per sabato 25 aprile; Variazioni negli orari di raccolta rifiuti per il 18 aprile in occasione del Rallye Elba. Roccabianca: nuovi contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti In evidenza21.04.2026 - Con l’affidamento in concessione ad Iren Ambiente Parma del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Parma, ATERSIR, Amministrazione comunale ed Iren ... gazzettadellemilia.it Rivoluzione rifiuti, dal 4 maggio stop ai sacchi neri in tutta la città: ecco cosa cambiaRaccolta rifiuti, dal 4 maggio su tutto il territorio del comune di Verona divieto di utilizzo di sacchi neri o non trasparenti. veronaoggi.it Nicola Liberti L’appuntamento sabato 9 maggio La giornata promuove la raccolta della plastica abbandonata - facebook.com facebook Bologna - RACCOLTA ALIMENTARE - Giovedì 26 Aprile Le nostre volontarie vi aspettano presso il negozio l’Isola dei Tesori Ringraziamo tutte le persone che con un piccolo aiuto contribuiranno al benessere dei nostri ospiti In locandina tutte le informazioni # x.com