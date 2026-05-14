I nuovi cassonetti arrivano in prima circoscrizione a Verona | da giugno cambia la raccolta dei rifiuti

A partire da giugno 2026, nella Prima circoscrizione di Verona sarà introdotto un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. I primi quartieri interessati saranno quelli situati nelle zone extra ansa dell’Adige, tra cui San Zeno, Cittadella e Veronetta. Il passaggio nel centro storico della città avverrà successivamente, dopo la fine dell’estate. I nuovi cassonetti sostituiranno quelli attualmente in uso nella zona.

A partire da giugno 2026 il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti entrerà nella Prima circoscrizione di Verona, coinvolgendo inizialmente i quartieri extra ansa dell'Adige (San Zeno, Cittadella e Veronetta), mentre il passaggio nella città antica avverrà dopo l’estate. Il progetto interessa.🔗 Leggi su Veronasera.it

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