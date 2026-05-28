Arezzo, 28 maggio 2026 – Con il concerto “Donne nel pentagramma. e non solo”, affidato al Duo Chaminade, UT ART – Arezzo Music Festival, la stagione concertistica ideata e promossa dall’Associazione Culturale DIMA, si prepara ai prossimi appuntamenti con il JAZZ. L’appuntamento è per sabato 30 maggio 2026, alle ore 18:00, nella Sala Museo di Casa Petrarca, in via dell’Orto 28 ad Arezzo. Protagoniste della serata saranno Caterina D’Amore al flauto e Antonella De Vinco al pianoforte, in un programma dedicato alla presenza e alla sensibilità femminile nella musica, con pagine di Cécile Chaminade, Riccardo Cocciante e Georges Bizet. Il concerto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quinto appuntamento con “UT ART Arezzo Music Festival”, stagione concertistica targata Dima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quinto appuntamento con “Ut Art Arezzo Music Festival”, la stagione concertistica targata DimaIl “UT ART Arezzo Music Festival” ha raggiunto il quinto appuntamento della stagione, che si svolge nella città.

Quarto appuntamento con “Ut art arezzo music festival”, stagione concertistica targata D.i.m.a.Il quarto concerto della stagione “UT ART – Arezzo Music Festival” si svolge ad Arezzo il 14 aprile 2026.

Argomenti più discussi: Quinto appuntamento con Ut Art Arezzo Music Festival, la stagione concertistica targata Dima; Novecento di Baricco a Teatro. Le Stanze dell'Opera con Araiza al Circolo Artistico, Chaminade a Casa Petrarca; Nume Academy, il Festival della classica; Diritto naturale Giustizia e Letteratura, convegno a Casa Petrarca.

Quinto appuntamento con Ut Art Arezzo Music Festival, la stagione concertistica targata DimaSabato 30 maggio, alle ore 18:00, nella Sala Museo di Casa Petrarca, in via dell’Orto n. 28, ad Arezzo, il duo Chaminade – Caterina D’Amore, flauto e Antonella De Vinco, pianoforte con Donne nel pent ... lanazione.it