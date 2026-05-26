quinto appuntamento con ut art arezzo music festival la stagione concertistica targata dima

Notizia in breve

Il “UT ART Arezzo Music Festival” ha raggiunto il quinto appuntamento della stagione, che si svolge nella città. La manifestazione è organizzata dall’ente Dima e si svolge con concerti di vari artisti. La data di riferimento è il 26 maggio 2026. La manifestazione si svolge in diverse location cittadine e coinvolge pubblico di diverse età. La programmazione comprende esibizioni musicali di diversi generi, con ingresso aperto al pubblico.