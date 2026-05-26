Quinto appuntamento con Ut Art Arezzo Music Festival la stagione concertistica targata Dima
Il “UT ART Arezzo Music Festival” ha raggiunto il quinto appuntamento della stagione, che si svolge nella città. La manifestazione è organizzata dall’ente Dima e si svolge con concerti di vari artisti. La data di riferimento è il 26 maggio 2026. La manifestazione si svolge in diverse location cittadine e coinvolge pubblico di diverse età. La programmazione comprende esibizioni musicali di diversi generi, con ingresso aperto al pubblico.
Arezzo, 26 maggio 2026 – Quinto appuntamento con “ UT ART Arezzo Music Festival”, stagione concertistica targata D.I.M.A.. Sabato 30 maggio, alle ore 18:00, nella Sala Museo di Casa Petrarca, in via dell’Orto n. 28, ad Arezzo, il duo Chaminade – Caterina D’Amore, flauto e Antonella De Vinco, pianoforte con “ Donne nel pentagramma .e non solo” UT ART – Arezzo Music Festival: con il “Duo Chaminade” la stagione DIMA si prepara agli appuntamenti con la musica jazz. Con il concerto “Donne nel pentagramma. e non solo”, affidato al Duo Chaminade, UT ART – Arezzo Music Festival, la stagione concertistica ideata e promossa dall’Associazione Culturale DIMA, si prepara ai prossimi appuntamenti con il JAZZ. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Quarto appuntamento con “Ut art arezzo music festival”, stagione concertistica targata D.i.m.a.Il quarto concerto della stagione “UT ART – Arezzo Music Festival” si svolge ad Arezzo il 14 aprile 2026.
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