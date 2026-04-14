Quarto appuntamento con Ut art arezzo music festival stagione concertistica targata Dima

Il quarto concerto della stagione “UT ART – Arezzo Music Festival” si svolge ad Arezzo il 14 aprile 2026. La rassegna, organizzata dalla D.i.m.a., prosegue con una serie di eventi musicali che coinvolgono artisti e gruppi provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge in vari spazi della città e prevede anche attività collaterali legate alla musica e all'arte. Le date e i dettagli degli appuntamenti vengono comunicati periodicamente dall'organizzazione.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Prosegue ad Arezzo UT ART – Arezzo Music Festival, la nuova stagione concertistica ideata e promossa dall’Associazione Culturale DIMA, nata con l’obiettivo di offrire alla città un cartellone di qualità tra musica classica e jazz, in dialogo con il territorio e con una visione culturale ampia e contemporanea. Dopo il successo dei primi tre appuntamenti, ecco il nuovo concerto in programma sabato 18 aprile 2026 alle ore 18:00 nella Sala Museo di Casa Petrarca, in via dell’Orto n. 28 ad Arezzo. Dedicato alla musica di Frank Liszt, vedrà protagonista il pianista Vincenzo Pavone con il concerto Racconti Lisztiani. Il programma interamente dedicato a Franz Liszt, figura centrale del Romanticismo europeo e autore capace di trasformare il pianoforte in racconto, visione, slancio virtuosistico e profondità interiore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quarto appuntamento con “Ut art arezzo music festival”, stagione concertistica targata D.i.m.a. Terzo appuntamento con “UT ART Arezzo Music Festival”Arezzo, 24 marzo 2026 – Terzo appuntamento con “UT ART Arezzo Music Festival”, torna la stagione concertistica targata D. Teatro Municipale, quarto appuntamento della Stagione concertistica con la Filarmonica ToscaniniLa Stagione Concertistica del Teatro Municipale prosegue venerdì 13 febbraio alle ore 20,30 con il quarto appuntamento, che vedrà protagonista la...