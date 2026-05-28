Quinta Dimensione una maratona fantascientifica per rivivere Star Trek e Spazio 1999

Notizia in breve

L’ultimo evento della rassegna “Quinta Dimensione” è una maratona dedicata alla fantascienza televisiva degli anni d’oro. La programmazione include episodi di “Star Trek” e “Spazio 1999”, offrendo ai fan un’immersione nelle serie classiche. La maratona si svolge in un’unica giornata e presenta una selezione di puntate rappresentative di quei periodi. L’iniziativa si rivolge a chi desidera rivivere le atmosfere di quegli show e approfondire la storia della fantascienza televisiva.