Quinta Dimensione una maratona fantascientifica per rivivere Star Trek e Spazio 1999
L’ultimo evento della rassegna “Quinta Dimensione” è una maratona dedicata alla fantascienza televisiva degli anni d’oro. La programmazione include episodi di “Star Trek” e “Spazio 1999”, offrendo ai fan un’immersione nelle serie classiche. La maratona si svolge in un’unica giornata e presenta una selezione di puntate rappresentative di quei periodi. L’iniziativa si rivolge a chi desidera rivivere le atmosfere di quegli show e approfondire la storia della fantascienza televisiva.
Alla fantascienza televisiva dell’epoca d’oro è dedicato l’ultimo appuntamento della rassegna “Quinta Dimensione. Parole e suoni dallo spazio profondo”, organizzata per giovedì 28 maggio, alle 20:30, dalla Biblioteca comunale Alfredo Panzini di Bellaria Igea Marina. Ai confini della realtà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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