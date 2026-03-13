Star Trek | Starfleet Academy la recensione – Un debutto tra modernità e nostalgia

La stagione di Star Trek: Starfleet Academy, trasmessa su Paramount+ dal 15 gennaio al 12 marzo, si è conclusa con dieci episodi. La serie segue le avventure di giovani ufficiali che frequentano l’accademia spaziale, offrendo un mix di elementi moderni e riferimenti alla tradizione della saga. La produzione ha attirato l’attenzione di fan e spettatori occasionali.

Abbiamo visto l’intera stagione di Star Trek: Starfleet Academy, in programmazione su Paramount+ a partire dal 15 gennaio e conclusasi con il decimo episodio il 12 marzo scorso. La serie è ambientata in uno dei luoghi più iconici della saga, collocandosi cronologicamente nel 32° Secolo, qualche anno dopo gli accadimenti visti in Star Trek: Discovery. Il focus è sulla rinata Flotta Stellare, decimata anni prima dal fenomeno denominato “Grande Fuoco”, e su un gruppo di giovani cadetti pronti a tutto per entrarne a far parte. La serie non parla di capitani leggendari o missioni quinquennali ai confini della galassia: parla di studenti. Ragazzi che cercano di capire cosa significhi davvero indossare l’uniforme. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Star Trek: Starfleet Academy, la recensione – Un debutto tra modernità e nostalgia Articoli correlati Star Trek: Starfleet Academy | Recensione dei primi due episodiAbbiamo visto i primi due episodi della nuova serie Star Trek: Starfleet Academy, in programmazione su Paramount+ a partire dal 15 gennaio scorso. Star Trek: Starfleet Academy, recensione: la Flotta Stellare apre le porte alla Gen ZCon un occhio al glorioso passato e uno rivolto al futuro, arriva su Paramount+ la nuova serie dell'iconico franchise dedicata espressamente alle... Star Trek Starfleet Academy BURNS History as Fuel Tutto quello che riguarda Star Trek Temi più discussi: Star Trek Starfleet Academy cambia completamente, conquistando il cuore dei fan; Star Trek: Starfleet Academy – immagini da Rubincon – Finale di Stagione; Star Trek Starfleet Academy cambia completamente, conquistando il mio cuore di fan; ‘Starfleet Academy’ potrebbe essere l’ultima volta che Jonathan Frakes dirigerà ‘Star Trek’, ma non se avrà qualcosa da dire al riguardo. Star Trek Starfleet Academy New Season 2 Is Happening. Paramount Plus Renewed It EarlyToday, March 12, 2026, Paramount Plus released the latest episode 10 of Star Trek: Starfleet Academy’s current season 1 onto its streaming platform, and it was indeed the finale episode for season 1. ontheflix.com Starfleet Academy’s Season Finale Sticks The Landing, But Is It Too Late For Star Trek?Starfleet Academy sticks the landing with a finale full of classic Trek drama, a charismatic villain, and emotional payoffs for its cadets. yahoo.com Domani il Circolo UAAR Pordenone, per la serie di incontri "Diritti, ultima frontiera" in collaborazione con lo Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero", vi aspetta per un confronto sul tema "Angeli del focolare" con Stefania Iaione (referente coordinamento politiche - facebook.com facebook William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek, imbraccia la chitarra e diventa metal a 94 anni : «Ho esplorato lo spazio e il tempo. Il vero viaggio inizia ora» x.com