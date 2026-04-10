StarCon Italia 2026 | tre giorni di fantascienza dedicati a Star Trek Star Wars e Doctor Who

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, Bellaria Igea Marina ospiterà la rassegna StarCon Italia 2026, un evento di tre giorni dedicato agli appassionati di fantascienza. La manifestazione si concentrerà sulle tematiche di Star Trek, Star Wars e Doctor Who, attirando numerosi partecipanti interessati a cinema, serie televisive, cosplay e cultura pop. La kermesse rappresenta uno degli appuntamenti più seguiti nel settore e si svolgerà nel centro della località balneare.

A Bellaria Igea Marina, da venerdì 10 a domenica 12 aprile, torna StarCon Italia, uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti di fantascienza, fantasy, scienza, cinema, serie tv, cosplay e cultura pop. Per l'intero fine settimana, il Palacongressi di Bellaria si trasforma nel cuore pulsante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Star Wars: Maul – Shadow Lord. La recensione della nuova serie di Star WarsIl debutto di Star Wars: Maul – Shadow Lord su Disney+ non è solo l’uscita di una nuova serie animata; è il culmine di un viaggio narrativo iniziato... Bellaria torna ad essere 'capitale' della fantascienza con StarCon Italia 2026, numerosi gli ospitiDal 10 al 12 aprile il Palacongressi di Bellaria Igea Marina ospiterà StarCon Italia 2026, una delle principali convention italiane dedicate a... Temi più discussi: StarCon Italia 2026: tre giorni di fantascienza dedicati a Star Trek, Star Wars e Doctor Who; StarCon Italia 2026; Torna 'Starcon italia' edizione 2026, Bellaria capitale della fantascienza; StarCon Italia 2026 a Bellaria Igea Marina: ecco il programma e le novità. StarCon Italia 2026 accende Bellaria: tre giorni con star internazionali, cosplay e fantascienzaDal 10 al 12 aprile al Palacongressi: ospiti da Star Trek, Star Wars, Blade Runner Manca ormai pochissimo a StarCon Italia 2026 e a Bellaria Igea Marina è davvero tutto pronto per uno degli appuntamen ... altarimini.it Fantascienza protagonista a Bellaria con StarCon Italia 2026Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, il Palacongressi di Bellaria Igea Marina ospiterà StarCon Italia 2026, appuntamento nazionale dedicato a fantascienza, ... chiamamicitta.it #Bellaria #Evento "StarCon Italia 2026" (09:30) #FREETIME x.com StarCon Italia 2026 accende Bellaria: tre giorni con star internazionali, cosplay e fantascienza Leggi qui: https://altarimini.it/starcon-italia-2026-accende-bellaria-tre-giorni-con-star-internazionali-cosplay-e-fantascienza.php - facebook.com facebook