Uno studio recenti evidenzia che rinunciare alle cure dentistiche tra le persone anziane può aumentare il rischio di infarto, ictus e demenza. La relazione tra salute orale, cardiovascolare e cognitiva viene sottolineata come un aspetto importante, collegato anche alle condizioni economiche. La questione mostra come la disponibilità di risorse finanziarie possa influenzare le scelte di cura e, di conseguenza, la salute generale della popolazione più avanti con l’età.

Economia e salute. Il binomio rimbalza sempre giorno dopo giorno, fino a creare veri e propri legami indissolubili che creano veri e propri “fili rossi” tra il benessere e le disponibilità finanziarie delle persone. Se si parla di cure odontoiatriche nei soggetti avanti con gli anni, poi, la tematica appare ancor più importante. E bisogna fare in modo che le persone abbiano accesso a diagnosi e terapie per patologie del cavo orale prima possibile, visto che non potersi permettere cure di questo tipo si traduce in un aumento del rischio di sviluppare problematiche neurologiche e cardiovascolari, a partire da decadimento cognitivo ed infarto. A dirlo è una ricerca coordinata da Kendra Sims, realizzata da esperti della Boston University School of Public Health (BUSPH), apparsa su The Journals of Gerontology, Series A. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Terza età, rinunciare alle cure dentistiche aumenta il rischio di infarto, ictus e demenza

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