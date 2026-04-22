Recenti studi mostrano che il cervello può invecchiare prima del corpo e che questa differenza influisce sul rischio di sviluppare malattie neurodegenerative. La qualità del sonno, secondo i ricercatori, è uno dei fattori principali collegati all'età cerebrale. Un sonno disturbato o insufficiente potrebbe accelerare il processo di invecchiamento cerebrale, aumentando la probabilità di diagnosi di demenza e altre patologie legate al cervello.

Il cervello potrebbe invecchiare più velocemente rispetto al corpo, e la chiave starebbe nel sonno: lo ha spiegato uno studio della University of California San Francisco, che ha analizzato l’attività cerebrale dei partecipanti alla ricerca. Questa analisi può aiutare a individuare in anticipo chi è più a rischio di sviluppare demenza, offrendo una possibile chiave per la prevenzione delle malattie neurodegenerative. Lo studio è concentrato sul concetto di “età cerebrale”, una stima dell’invecchiamento del cervello basata sui segnali registrati durante il sonno tramite un elettroencefalogramma (EEG), prendendo in considerazione 13 caratteristiche diverse dell’attività cerebrale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché il cervello può invecchiare prima del corpo e come aumenta il rischio di demenza

How to Prevent Alzheimer’s and Dementia Naturally

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La ricerca ha dimostrato l'esistenza di un'età cerebrale, distinta da quella anagrafica, e calcolabile analizzando l'attività elettrica del cervello durante il sonno - facebook.com facebook