Viaggi d’istruzione e stage linguistici accordo Consip per le scuole | procedure semplificate e piattaforma unica Nota del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che Consip si è aggiudicata la gara europea per la gestione dei viaggi d’istruzione e degli stage linguistici destinati alle scuole pubbliche. L’accordo prevede procedure semplificate e l’utilizzo di una piattaforma unica per le pratiche legate a queste iniziative. La nota ufficiale riguarda le modalità di assegnazione e le novità introdotte per le scuole.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato l’aggiudicazione, da parte di Consip, della gara europea per la gestione dei viaggi d’istruzione e degli stage linguistici destinati alle scuole statali. La misura è contenuta nella nota dipartimentale del 23 marzo 2026, che aggiorna le indicazioni operative già diffuse a febbraio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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