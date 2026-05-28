Una donna ha denunciato un episodio di violenza e ha dichiarato di non poter perdonare. La denuncia è stata presentata nelle ultime settimane, mentre il settore televisivo è coinvolto in numerosi cambiamenti e indiscrezioni. La polizia ha avviato le indagini e sta raccogliendo le prove. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto né sull’identità delle persone coinvolte.

In queste settimane il mondo della televisione continua a essere attraversato da indiscrezioni e cambiamenti importanti. A tenere banco sono soprattutto le voci sul futuro di “Ballando con le stelle”, dove si parla di una possibile rivoluzione interna dopo anni di equilibri rimasti praticamente invariati. Il dibattito non riguarda tanto i concorrenti della prossima edizione, quanto piuttosto i volti storici del programma. Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, l’uscita di Selvaggia Lucarelli avrebbe aperto scenari completamente nuovi. Dopo l’esperienza al “Grande Fratello Vip”, per lei si parla di un futuro stabile a Mediaset e persino della possibile conduzione de “L’Isola dei Famosi”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Questa è…”. Orrore contro Rossella Erra, la denuncia: “Non posso perdonare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rossella Erra sotto attacco sui social: insulti e minacce anche di notte, la denuncia pubblicaRossella Erra ha pubblicamente denunciato di ricevere insulti, minacce e commenti offensivi sui social, anche durante le ore notturne.

Rossella Erra denuncia chi la insulta per il suo corpo: “Tra loro nonni, ex consiglieri e persone nelle Forze dell’Ordine”Una donna ha presentato denuncia contro chi l'ha insultata online per il suo aspetto.

Rossella Erra denuncia insulti e minacce: 'Mi chiamano vacca'Rossella Erra, nota opinionista televisiva e volto apprezzato di Ballando con le stelle, ha deciso di intraprendere azioni legali contro le gravi minacce e gli insulti ricevuti sui social media. La ... it.blastingnews.com

Rossella Erra: Basta insulti sui social, ora denuncio tutti!| Mi scrivono cose a sfondo sessuale…Rossella Erra alza la voce contro l’odio ingiustificato che da tempo riceve sui social: le parole a La Volta Buona. La brutalità del web è ormai, purtroppo, una costante che si fatica ad arginare nel ... ilsussidiario.net