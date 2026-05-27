Rossella Erra denuncia chi la insulta per il suo corpo | Tra loro nonni ex consiglieri e persone nelle Forze dell'Ordine

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha presentato denuncia contro chi l'ha insultata online per il suo aspetto. Tra i responsabili ci sono nonni, ex consiglieri comunali e persone associate alle forze dell'ordine.

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Rossella Erra ha denunciato chi l'ha insultata online per il suo corpo: tra i responsabili nonni, ex consiglieri comunali e membri di associazioni vicine alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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