Rossella Erra denuncia chi la insulta per il suo corpo | Tra loro nonni ex consiglieri e persone nelle Forze dell'Ordine

Una donna ha presentato denuncia contro chi l'ha insultata online per il suo aspetto. Tra i responsabili ci sono nonni, ex consiglieri comunali e persone associate alle forze dell'ordine.

Rossella Erra ha denunciato chi l'ha insultata online per il suo corpo: tra i responsabili nonni, ex consiglieri comunali e membri di associazioni vicine alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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