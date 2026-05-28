Queenmania | annullato lo spettacolo con la Ricciarelli al Cilea

Da reggiotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spettacolo “Queenmania” con la partecipazione di Katia Ricciarelli previsto per il 1 giugno al Teatro Cilea di Reggio Calabria è stato annullato. La decisione è stata presa per motivi organizzativi.

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Lo spettacolo “Queenmania”, con la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli, previsto per il prossimo 1 giugno al Teatro "Francesco Cilea" di Reggio Calabria, è stato annullato per motivi organizzativi. A comunicarlo in una nota l'organizzazione.L’evento non sarà però cancellato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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