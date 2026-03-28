A causa di problemi di salute dell'attrice protagonista le repliche di sabato 28 e domenica 29 marzo dello spettacolo sono state annullate Il teatro Marrucino comunica l'annullamento dello spettacolo di prosa in programma questo fine settimana a Chieti, "A casa tutti bene" del regista Gabriele Muccino. A causa di problemi di salute dell'attrice protagonista le due repliche di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 non andranno in scena. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Nuove frontiere per la cura del tumore del pancreas, nella rete internazionale anche la Radioterapia Oncologica di Chieti 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Annullato lo spettacolo di prosa in programma al Marrucino "A casa tutti bene"

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