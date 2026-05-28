Alla Festa del Sacrificio, circa quattromila persone si sono radunate nelle strade della città, molte con il capo coperto dal fez e vestite con tuniche bianche. Tra loro, alcuni portavano sotto braccio il sajj?da, il tappeto da preghiera islamico. Nel 1997, i fedeli presenti erano soltanto dodici. La festa si svolge con preghiere e rituali tradizionali, visibili lungo le vie principali.

di Ilaria Vallerini La città si è svegliata punteggiata da fedeli con il capo coperto dal fez, candide tuniche bianche ondeggianti, e sotto braccio il sajjada, il tappeto da preghiera islamico. Intorno alle otto di mattina sono apparsi da ogni angolo della città, scesi con la corriera dai paesini che costellano la provincia, per fluire in massa verso il piazzale adiacente al centro commerciale Le Terrazze. È il giorno della Festa del sacrificio, un evento cruciale nel calendario islamico che segna la fine del pellegrinaggio annuale alla Mecca. Il richiamo alla preghiera del canto dell’imam si irradia come un’eco, fluttua nell’aria, e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quattromila alla Festa del sacrificio: "Nel 1997, eravamo solo in dodici"

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Temi più discussi: Quattromila alla Festa del sacrificio: Nel 1997, eravamo solo in dodici; Sabato la cena condivisa: attese oltre 4000 persone per una festa che attraversa il centro storico; Festa del Sacrificio, oltre 5.500 fedeli e un rito di conversione: Nessuna forzatura, siamo tutti uguali; Inter, la festa continua: oggi l'allenamento all'Arena, il suo primo stadio. Sugli spalti dipendenti e squadre giovanili.

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