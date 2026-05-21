La Festa del Sacrificio si celebra nel parcheggio che la mattina rimarrà chiuso
L’associazione culturale Baytul Aman ha organizzato una cerimonia per la Festa del Sacrificio, che si svolgerà il 27 maggio nel parcheggio dell’U-Power Stadium di Monza. La mattina il parcheggio resterà chiuso per consentire lo svolgimento delle celebrazioni. La ricorrenza islamica coinvolge i partecipanti in un momento di tradizione e comunione, con le attività che si terranno in uno spazio dedicato all’interno dell’area. La festa rappresenta un appuntamento importante per la comunità locale.
L’associazione culturale Baytul Aman celebra la festa del Sacrificio a Monza. L’importante ricorrenza islamica si celebrerà il 27 maggio nel parcheggio dell’U-Power Stadium.L’area di sosta nei pressi della struttura sportiva non sarà accessibile dalle 6.30 alle 13 (e comunque sino al termine. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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Festa del sacrificio Ciao a tutti! Ho un paio di domande da fare. Staró a Istanbul dal 26 al 31 Maggio, ho scoperto solo ora che c’è una festa religiosa del sacrificio. Ho programmato il Palazzo Topkapi e Cisterna Basilica il Mercoledì 27, saranno aperti?? Inoltre, facebook
Oggi celebriamo la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista, avvenuta il 25 aprile 1945, rendendo omaggio al coraggio e al sacrificio di tutte le donne e gli uomini che hanno lottato per la libertà e la democrazia. Buona Festa della Liberazione! x.com
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