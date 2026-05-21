La Festa del Sacrificio si celebra nel parcheggio che la mattina rimarrà chiuso

Da monzatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione culturale Baytul Aman ha organizzato una cerimonia per la Festa del Sacrificio, che si svolgerà il 27 maggio nel parcheggio dell’U-Power Stadium di Monza. La mattina il parcheggio resterà chiuso per consentire lo svolgimento delle celebrazioni. La ricorrenza islamica coinvolge i partecipanti in un momento di tradizione e comunione, con le attività che si terranno in uno spazio dedicato all’interno dell’area. La festa rappresenta un appuntamento importante per la comunità locale.

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L’associazione culturale Baytul Aman celebra la festa del Sacrificio a Monza. L’importante ricorrenza islamica  si celebrerà il 27 maggio nel parcheggio dell’U-Power Stadium.L’area di sosta nei pressi della struttura sportiva non sarà accessibile dalle 6.30 alle 13 (e comunque sino al termine. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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