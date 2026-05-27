Oggi è la Festa del Sacrificio e si celebra nel parcheggio che stamattina rimarrà chiuso
Il parcheggio dell’U-Power Stadium rimarrà chiuso oggi per la Festa del Sacrificio, celebrata dall’associazione culturale Baytul Aman a Monza. La ricorrenza islamica si svolgerà nel luogo e si tiene il 27 maggio.
L’associazione culturale Baytul Aman celebra la festa del Sacrificio a Monza. L’importante ricorrenza islamica si celebrerà il 27 maggio nel parcheggio dell’U-Power Stadium.L’area di sosta nei pressi della struttura sportiva non sarà accessibile dalle 6.30 alle 13 (e comunque sino al termine. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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Oggi è la festa della mamma. Auguri alla migliore. Sacrificio, passione, dedizione, tenacia, educazione, rispetto. Questo è tanto altro ci hai insegnato tu. Auguri MAMMA. Donna d`altri tempi. Donna che ha dovuto farci sia da madre che da padre con il coraggio facebook
#1maggio C’è ancora molto da fare, scrive sui social Giorgia #Meloni rivendicando le misure del suo governo con il recente decreto lavoro. Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia, scrive la premi x.com
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