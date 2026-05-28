quattro pilastri ed un ritorno

Il Pisa ha annunciato il ritorno di un giocatore chiave e l’ingaggio di quattro nuovi calciatori per la stagione 2026-27. Tra i volti nuovi ci sono capitani, leader e figure di spicco che dovranno contribuire alla costruzione di un progetto tecnico solido. La squadra si prepara a affrontare la prossima stagione con un roster rinnovato e puntando su elementi di esperienza e carisma.

Tra capitani, leader e figure carismatiche, al Pisa della stagione 2026-27 non mancheranno i calciatori sui quali costruire e allestire un progetto tecnico valido e affidabile. Il nome più scontato, ma anche quello che necessita di un prolungamento contrattuale in virtù del vincolo attuale che scadrà il prossimo 30 giugno, è quello di Antonio Caracciolo: per attaccamento alla maglia, dedizione e – non da ultimo – integrità fisica mostrate nello "scalcinato" percorso compiuto dalla squadra in A, il capitano merita di vivere ancora almeno un campionato da protagonista all’ombra della Torre. Al suo fianco non dovrebbe mancare un altro dei capitani in pectore dello spogliatoio, un uomo che si è intriso di pisanità per riversarla settimanalmente sul terreno di gioco: Arturo Calabresi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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I QUATTRO PILASTRI DELLESOTERISMO | CLAUDIA PELLEGRINO

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