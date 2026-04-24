Il rinnovato entusiasmo tra i tifosi si manifesta con i gesti e le emozioni che tornano a riempire gli stadi. I giocatori, tra cui Thuram e Calhanoglu, sono al centro dell’attenzione per le loro prestazioni e il loro contributo alla squadra. Le sirene delle partite, gli applausi e i sorrisi sono segnali di un clima di rinascita, mentre il team lavora per consolidare le basi per il presente e il futuro.

Braccia che tornano ad alzarsi, sorrisi che tornano ad allargarsi e sirene che tornano ad essere tali. Riecco, a suon di gol e assist, Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Segnali per il presente. Ma anche per il futuro. E numeri che parlano da soli. Per il francese dicono forte e chiaro che il digiuno a livello realizzativo, durato due mesi, è un lontano ricordo: in campionato, rete e due passaggi decisivi contro la Roma, doppietta col Como, timbro col Cagliari. In una stagione, fin qui, da 16 gol e 7 assist: l’anno scorso aveva chiuso a 18 e 9, due anni fa a 15 e 14. Dati ancora in evoluzione, mentre il feeling con l’ambiente è a cinque stelle.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I pilastri dell’Inter di oggi e domani. Thuram-Calhanoglu, ritorno al futuro

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