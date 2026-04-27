Carcarese trionfa 6-0 | salvezza netta e addio ai quattro pilastri

La Carcarese ha vinto 6-0 contro lo Sporting Taggia nel match giocato al campo Correnti, ottenendo la salvezza in Eccellenza. Dopo la partita, quattro giocatori hanno annunciato il ritiro dal calcio giocato: Giribaldi, Nonnis, Spozio e Poggi. La vittoria ha chiuso la stagione per la squadra, che ha concluso il campionato con questa prestazione.

? Cosa sapere La Carcarese batte lo Sporting Taggia 6-0 al campo Correnti e si salva in Eccellenza.. Giribaldi, Nonnis, Spozio e Poggi annunciano il ritiro dal calcio giocato dopo il trionfo.. La Carcarese assicura la permanenza in Eccellenza battendo lo Sporting Taggia per 6-0, permettendo alla squadra di mister Girgenti di evitare i playout al termine del primo anno dopo la promozione. Il trionfo al campo Correnti ha trasformato la domenica in un momento di commiato per quattro pilastri del gruppo che hanno dato il benservito al calcio giocato. Un addio tra i sorrisi e la salvezza matematica. Il clima che si è respirato tra le mura del Correnti non è stato solo quello della conquista sportiva, ma quello di una festa collettiva per il passaggio di testimone di alcuni protagonisti storici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carcarese trionfa 6-0: salvezza netta e addio ai quattro pilastri Notizie correlate Accademia Mazzarinese trionfa: doppietta di Terrana e salvezza nettaL’Accademia Mazzarinese ha messo al sicuro la propria posizione nella Prima Categoria superando il Santa Croce Soccer con un punteggio di 3-0 durante... Inter, rivoluzione estiva: addio a Frattesi e ai pilastri storiciL’Inter sta delineando un piano di profonda ristrutturazione per la prossima estate, con l’obiettivo di ringiovanire il gruppo attraverso diverse...