Chi è Costantino Della Gherardesca | vita privata fidanzato e curiosità del conduttore di Pechino Express

Costantino Della Gherardesca è il conduttore di Pechino Express dal 2013, ruolo che ha assunto dopo aver partecipato come concorrente alla precedente edizione dello stesso programma. In quella occasione, ha gareggiato insieme al nipote Barù e si è classificato al terzo posto. La sua vita privata e i dettagli sui rapporti sentimentali non sono stati resi noti pubblicamente.

Costantino Della Gherardesca è il conduttore di Pechino Express dal 2013, a seguito della partecipazione all’adventure game in compagnia del nipote Barù alla precedente edizione, classificandosi al terzo posto. Stasera ripartirà su Sky Uno la nuova edizione di Pechino Express, che vedrà le dieci coppie di concorrenti impegnate in un viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone. Nato a Roma nel 1977, figlio di Alvin Vercondi Scortecci e Costanza Della Gherardesca, Costantino assume il cognome della madre, poiché viene riconosciuto dal padre all’età di cinque anni. Studia a Londra dove consegue la laurea al King’s College, per poi ritornare in Italia dove nei primi anni Duemila debutta in tv. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Costantino Della Gherardesca: vita privata, fidanzato e curiosità del conduttore di Pechino Express Articoli correlati Pechino Express riparte: Costantino della Gherardesca ricorda il viaggio-incubo in PerùRiparte questa sera Pechino Express, il reality di viaggio che da anni porta personaggi famosi a sfidarsi in avventure estreme in giro per il mondo. Leggi anche: Costantino della Gherardesca: “Il viaggio in Perù è stato un incubo, ma Pechino Express mi emoziona ancora” Una raccolta di contenuti su Costantino Della Gherardesca Temi più discussi: Costantino della Gherardesca: Vivo su un divano di velluto blu. Crisi di mezza età? Ci rido sopra; Pechino Express, Costantino della Gherardesca: Sarà un'edizione cinematografica; Pechino Express, Costantino Della Gherardesca commenta la nuova stagione e i tre Inviati speciali; Pechino Express, Chanel Totti 'pigra' e Francesco Paolantoni show: tutto sulla nuova stagione. Costantino della Gherardesca: Vivo su un divano di velluto blu. Crisi di mezza età? Ci rido sopraLa buona televisione, i pochi amici ma veri, il viaggio, le passioni. Il conduttore torna alla guida di Pechino express (su Sky e Now). È una magia che ... repubblica.it Costantino della Gherardesca: «Non ho il fisico di Brad Pitt, passo la mia vita su un divano di velluto blu. Chanel Totti? Una menefreghista»Costantino della Gherardesca torna alla guida di Pechino Express da oggi 12 marzo su Sky e in streaming su Now. Il conduttore, che ... msn.com Costantino della Gherardesca è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali per presentare in diretta la nuova edizione di “Pechino Express”, al via da stasera, giovedì 12 marzo, in esclusiva su Sky e in st - facebook.com facebook #PechinoExpress al via, Costantino della Gherardesca: "Sogno il viaggio di Conrad". L'intervista su #SkyInsider x.com