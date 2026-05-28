Quattro indagati per la morte di Michele Pirozzi e Maria Magliocco fidanzati deceduti in un incidente a Montecorice

La Procura ha aperto un’indagine sulla morte di due giovani in un incidente a Montecorice. Sono quattro le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui l’uomo alla guida del furgone coinvolto nell’incidente e tre dipendenti di un ente pubblico. La Procura ha inoltre richiesto un incidente probatorio per approfondire i fatti. L’incidente ha causato la morte di una coppia di fidanzati.

La Procura ha richiesto l'incidente probatorio: nel registro degli indagati sono stati iscritti l'uomo alla guida del furgone che impattò l'auto dei due giovani e tre dipendenti della Provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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