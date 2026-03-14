Michele Pirozzi e Maria Magliocco la coppia morta stanotte nell'incidente stradale a Montecorice in Cilento

Una coppia composta da Michele Pirozzi e Maria Magliocco è morta questa notte in un incidente stradale a Montecorice, nel Cilento. L'auto su cui viaggiavano ha percorso circa 200 metri prima di fermarsi dopo un volo. La notizia ha sconvolto la comunità di Capaccio, dove la coppia era conosciuta. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Choc nella comunità di Capaccio per la scomparsa di Michele Pirozzi e Maria Magliocco. La loro automobile ha fatto un volo di circa 200 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Precipitano in una scarpata per 200 metri a Salerno, morti giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria MaglioccoA Montecorice, in provincia di Salerno, un’auto è finita in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri dopo l’impatto con un altro mezzo. Incidente nel Cilento, auto sfonda il guardrail e cade nel dirupo a Montecorice: morta coppia di 24 e 29 anniVolkswagen Polo sfonda il guardrail e precipita per 200 metri nel dirupo, morti Michele Pirozzi e Maria Magliocco. Tutto quello che riguarda Michele Pirozzi Temi più discussi: Garlasco, la famiglia Cappa presenta 50 denunce contro giornalisti e tv. Da Massimo Giletti a Antonio De Rensis, pioggia di esposti in...; Montecorice, auto vola giù dal dirupo per 200 metri: morta coppia di fidanzati; Terra dei Fuochi ad Acerra un ambulatorio per i più fragili in vista della visita del Papa; Tragedia a Montecorice, auto precipita per 200 metri nella scarpata: muore giovane coppia. Michele e Maria, vite spezzate nel CilentoStampa Un venerdì sera come tanti, una foto insieme sui social e poi il silenzio. Sono Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni, i due fidanzati morti nel drammatico incidente avvenuto lun ... salernonotizie.it Precipitano in una scarpata per 200 metri a Salerno, morti giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria MaglioccoIncidente a Montecorice, provincia di Salerno: auto sfonda il guardrail e precipita in una scarpata di 200 metri, morti due fidanzati di 29 e 24 anni ... virgilio.it Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse di Montecorice, nel salernitano. Due fidanzati hanno perso la vita, entrambi giovani residenti di Capaccio Paestum: si tratta di Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocc - facebook.com facebook