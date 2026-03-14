Chi erano Michele Pirozzi e Maria Magliocco | i fidanzati morti nell’auto precipitata nel dirupo a Montecorice

Michele Pirozzi e Maria Magliocco erano una coppia di giovani che hanno perso la vita in un incidente a Montecorice, nel Cilento. La sera prima, erano usciti insieme, ma l’auto su cui viaggiavano è precipitata in un dirupo. La notizia ha suscitato sconcerto tra amici e familiari, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Chi erano Michele Pirozzi e Maria Magliocco, la giovane coppia morta nel Cilento. Una serata insieme, poi la tragedia. Si chiamavano Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24, i due fidanzati che hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 13 marzo lungo una strada panoramica del Cilento, in provincia di Salerno. I due giovani vivevano a Capaccio Paestum e formavano una coppia molto conosciuta nella zona. Michele lavorava come autista per un’azienda agricola locale, impegnata nel trasporto di fieno destinato agli allevamenti di bufale della Piana del Sele. Maria invece aveva lavorato fino a poche settimane fa in un bar nel centro di Paestum, ed era molto amata da amici e colleghi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi erano Michele Pirozzi e Maria Magliocco: i fidanzati morti nell’auto precipitata nel dirupo a Montecorice Articoli correlati Michele Pirozzi e Maria Magliocco, la coppia morta stanotte nell’incidente stradale a Montecorice in CilentoChoc nella comunità di Capaccio per la scomparsa di Michele Pirozzi e Maria Magliocco. Precipitano in una scarpata per 200 metri a Salerno, morti giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria MaglioccoA Montecorice, in provincia di Salerno, un’auto è finita in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri dopo l’impatto con un altro mezzo. Una selezione di notizie su Michele Pirozzi Temi più discussi: Terra dei Fuochi, ai Fratelli Pellini confiscati 208 milioni: chi sono i Re Mida dei rifiuti. Sequestrati 224 immobili, 72 auto e 2...; Montecorice, in auto volano già dalla rupe per 200 metri: morti giovani fidanzati; Terra dei Fuochi ad Acerra un ambulatorio per i più fragili in vista della visita del Papa; Tragedia a Montecorice, auto precipita per 200 metri nella scarpata: muore giovane coppia. Chi erano Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i due giovani fidanzati morti nell'incidente a MontecoriceIl sinistro si è verificato lungo la strada costiera che attraversa Montecorice. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Agropoli, l'auto su cui viaggiavano i due giovani si ... tag24.it Auto in un dirupo nel Salernitano, morti Michele e Maria: chi erano le vittimeSono Michele Pirozzi e Maria Magliocco, rispettivamente di 29 e 24 anni, entrambi residenti a Capaccio Paestum, le due vittime del pauroso incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Via del ... ilmattino.it La loro automobile ha fatto un volo di circa 200 metri. Michele Pirozzi e Maria Magliocco avevano rispettivamente 29 e 25 anni - facebook.com facebook