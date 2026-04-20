International Street Food in riva al mare | quattro giorni tra alta cucina di strada sapori italiani e dal mondo

Dal 30 aprile al 3 maggio, il parco di Villa Mussolini a Riccione ospita l’International Street Food, una manifestazione che mette in mostra cibo di strada proveniente da diversi paesi. Per quattro giorni, vengono allestiti numerosi food truck italiani e stranieri, offrendo specialità di alta qualità e sapori di diverse cucine. L’evento si svolge sulla spiaggia e si rivolge a chi desidera gustare piatti tipici in un’atmosfera all’aperto.

Il buon cibo di strada fa tappa a Riccione con food truck italiani e stranieri: dal 30 aprile al 3 maggio, il parco di Villa Mussolini ospita l’International Street Food, la manifestazione itinerante dedicata alle eccellenze della cucina “on the road”.Il parco di Villa Mussolini si trasforma così.🔗 Leggi su Riminitoday.it Arles, France Walking Tour | Roman Amphitheatre, Wednesday Market & Van Gogh Sites | 4K Notizie correlate Torna il Mercato Europeo: quattro giorni di street food, tradizioni e sapori dal mondoL’evento, realizzato in collaborazione con Anva e Confesercenti Parma e con il patrocinio del Comune di Parma, porterà nel cuore della città un ricco... Leggi anche: Arriva l’International Street Food. Sapori dal mondo nel parco Una raccolta di contenuti Temi più discussi: International Street Food 2026; International Street Food 2026 in Prato della Valle dal 12 al 15 aprile 2026; Udine, l’International Street Food al Parco Moretti: cibo da tutto il mondo nel weekend; International Street Food al Parco Moretti. In arrivo questo weekend ad Ancona la 10° Edizione dell’International Street Food: un viaggio tra la cucina di strada e ai sapori dal mondoANCONA - Questo weekend Ancona ospiterà la 17° tappa della 10° Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia. Durante ... corriereadriatico.it Street food internazionale a Udine: in arrivo tre giorni di sapori al Parco MorettiA Udine arriva l’International Street Food: tre giorni di sapori dal mondo al Parco Moretti con ingresso gratuito. nordest24.it | - Il buon cibo di strada fa tappa a Riccione: dal 30 aprile al 3 maggio, il parco di Villa Mussolini ospiterà l’International Street Food, la manifestazione itinerante dedicata alle eccellenze della c - facebook.com facebook