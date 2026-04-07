Torna il Mercato Europeo | quattro giorni di street food tradizioni e sapori dal mondo

Da giovedì 9 a domenica 12 aprile 2026, via Giuseppe Verdi a Parma ospiterà una nuova edizione del Mercato Europeo. La manifestazione si svolgerà per quattro giorni, offrendo street food, tradizioni e gusti provenienti da diversi paesi del mondo. L’evento coinvolgerà espositori e visitatori, con un programma dedicato alla scoperta di culture e specialità internazionali nel centro della città.

L’evento, realizzato in collaborazione con Anva e Confesercenti Parma e con il patrocinio del Comune di Parma, porterà nel cuore della città un ricco percorso tra street food, prodotti tipici, birrifici artigianali e artigianato tradizionale, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti. Protagonisti saranno come sempre gli operatori provenienti da diversi Paesi europei e non solo, pronti a proporre specialità gastronomiche, ricette tradizionali e produzioni artigianali che raccontano culture e territori. Un vero e proprio viaggio tra profumi e sapori, capace di trasformare via Verdi in un mercato internazionale a cielo aperto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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CHIARI - II Mercato Europeo | 15 - 16 - 17 Maggio 2026 - facebook.com facebook

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