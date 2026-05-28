Quasi mille in città i parcheggi dedicati alle persone con handicap
In città ci sono circa mille parcheggi riservati alle persone con disabilità, una cifra superiore alla media rispetto agli standard nazionali. Il Comune ha recentemente aggiornato i dati e ha ripulito le assegnazioni, rendendo più chiara la distribuzione di questi stalli. La maggior parte delle aree si trova vicino a punti di interesse e servizi pubblici, con segnaletica ben visibile e in buona condizione.
Quanti sono gli stalli dedicati alle persone portatrici di handicap nella città di Piacenza? Un numero ampiamente al di sopra dello standard, stando ai dati forniti dal Comune di Piacenza che, ultimamente, ha fatto un po’ di ordine sulla questione. Soprattutto dopo l’approvazione, nello scorso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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