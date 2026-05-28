Quasi mille in città i parcheggi dedicati alle persone con handicap

Notizia in breve

In città ci sono circa mille parcheggi riservati alle persone con disabilità, una cifra superiore alla media rispetto agli standard nazionali. Il Comune ha recentemente aggiornato i dati e ha ripulito le assegnazioni, rendendo più chiara la distribuzione di questi stalli. La maggior parte delle aree si trova vicino a punti di interesse e servizi pubblici, con segnaletica ben visibile e in buona condizione.