The Unknown è un programma con immenso potenziale ma gravato da mille handicap

Da today.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La coda della stagione, come accaduto un anno fa, ci regala i titoli più interessanti sul fronte televisivo. Se dodici mesi fa ad imporsi fu “The Money Road”, stavolta dal piccolo schermo spunta un progetto apparentemente senza pretese ma altamente godibile come “The Unknown”.Trattasi di un.🔗 Leggi su Today.it

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