Giotto e Didò a Città della Scienza con laboratori dedicati alle nuove generazioni

A Città della Scienza sono in programma laboratori dedicati alle nuove generazioni, con protagonisti Giotto e Didò. L'iniziativa coinvolge bambini e ragazzi in attività che uniscono arte e scienza, offrendo spazi di sperimentazione e apprendimento pratico. L'evento si svolge durante tutto l'anno e mira a stimolare la creatività dei giovani attraverso attività dedicate a queste due figure.

La creatività incontra la scienza: GIOTTO e Didò a Città della Scienza per un anno di laboratori dedicati alle nuove generazioni. Sostenere musei e realtà culturali che accompagnano le nuove generazioni nella scoperta del mondo attraverso la creatività: è con questo spirito che il gruppo F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini rinnova la collaborazione con Città della Scienza di Napoli, il primo science centre italiano. Nel museo interattivo di Napoli prende così vita un nuovo programma di attività dedicato a bambine, bambini, famiglie e scuole, con tanti appuntamenti pensati per imparare facendo: esperienze che uniscono scienza, manualità e immaginazione, trasformando il laboratorio in uno spazio di scoperta dove il sapere passa attraverso il gioco, la sperimentazione e la creatività. 🔗 Leggi su 2anews.it

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