Quasi 1 lavoratore su 2 teme di essere sostituito dall’AI | cresce l’ AI Anxiety in Italia

Quasi un lavoratore su due in Italia teme di essere sostituito dall’intelligenza artificiale. Eppure, nello stesso momento, il 70% ammette che l’AI sta migliorando la qualità del proprio lavoro. È questo il paradosso emerso dal 9° Rapporto Eudaimon-Censis: le persone vedono i vantaggi dell’intelligenza artificiale, la usano sempre di più, ma non si sentono affatto al sicuro. Il problema non è soltanto la tecnologia. È la sensazione crescente di contare meno in un sistema che cambia troppo velocemente. Questo squilibrio ha un nome preciso: “AI Anxiety”. E secondo gli studi più recenti non si tratta di una paura passeggera, ma di un blocco psicologico destinato a ridefinire il rapporto tra persone, lavoro e aziende nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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