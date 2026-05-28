Quasi 1 lavoratore su 2 teme di essere sostituito dall’AI | cresce l’ AI Anxiety in Italia

Da pantareinews.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quasi il 50% dei lavoratori italiani teme di perdere il lavoro a causa dell’intelligenza artificiale. Nonostante questa preoccupazione, il 70% riconosce che l’AI contribuisce a migliorare la qualità del proprio lavoro. La percezione tra i dipendenti si divide tra timore di sostituzione e riconoscimento dei benefici apportati dalla tecnologia.

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Quasi un lavoratore su due in Italia teme di essere sostituito dall’intelligenza artificiale. Eppure, nello stesso momento, il 70% ammette che l’AI sta migliorando la qualità del proprio lavoro. È questo il paradosso emerso dal 9° Rapporto Eudaimon-Censis: le persone vedono i vantaggi dell’intelligenza artificiale, la usano sempre di più, ma non si sentono affatto al sicuro. Il problema non è soltanto la tecnologia. È la sensazione crescente di contare meno in un sistema che cambia troppo velocemente. Questo squilibrio ha un nome preciso: “AI Anxiety”. E secondo gli studi più recenti non si tratta di una paura passeggera, ma di un blocco psicologico destinato a ridefinire il rapporto tra persone, lavoro e aziende nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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