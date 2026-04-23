Dall' AI ai droni a Macfrut l’agricoltura del futuro Boom di buyer stranieri +12% | Cresce vocazione internazionale

La 43ª edizione di Macfrut si è conclusa giovedì 23 aprile, confermandosi come uno degli appuntamenti principali per il settore dell’ortofrutta a livello internazionale. Durante l’evento sono stati presentati innovazioni tecnologiche come l’intelligenza artificiale e i droni applicati all’agricoltura. Il numero di buyer stranieri presenti è aumentato del 12 per cento rispetto all’anno precedente, evidenziando la crescita della vocazione internazionale della manifestazione.

Giornata di chiusura per Macfrut (giovedì 23 aprile). La 43esima edizione chiude confermandosi sempre più come evento di riferimento della filiera globale dell’ortofrutta. Il bilancio della tre giorni al Rimini Expo Centre delinea un quadro di estrema solidità: la manifestazione ha registrato un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dall’AI nel fitness ai droni sanitari, Casartigiani premia sette baby imprenditori Il contributo di Drees & Sommer all'Arena del futuro: Unipol Dome hub multifunzionale con vocazione internazionaleIl grande successo mondiale di Milano-Cortina 2026 ha acceso i riflettori sulle enormi potenzialità di strutture innovative, fruibili e diffuse in un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Droni, robotica e intelligenza artificiale: a Macfrut 2026 il frutteto del futuro si tocca con mano; Droni, Pastorella: Servono regole chiare e sostegno all’innovazione; Difesa, il valore si sposta su software e dati: così droni, AI e venture capital ridisegnano la strategia europea; I robot non sanguinano: la svolta dell’Ucraina sul campo di battaglia. Droni, l'Italia cresce dall'altol mercato dei droni in Italia è sempre più maturo. Nel 2025 hanno superato 148.000 unità i velivoli registrati sulla piattaforma D-flight per un totale di 185.000 operatori attivi. Un mercato florido, ... quotidianodipuglia.it Milano Cortina: a Milano stop ai voli privati e ai droni dal 4 al 6 febbraioStop ai voli privati e ai droni sul cielo di Milano nella settimana 'calda' dell'inaugurazione dei Giochi di Milano Cortina 2026, dal 4 al 6 febbraio, mentre restano garantiti i voli commerciali. Lo ... ansa.it Aspirapolvere e lavapavimenti, è boom di ricerche online: +13% in un anno x.com Non si smette di viaggiare, ma si cambia rotta: è boom di prenotazioni Qual è la meta che oggi fa registrare il boom di prenotazioni - facebook.com facebook