Quarto demoliti i silos dell’ex cementificio della camorra

Da lifeandnews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati demoliti i silos dell’ex cementificio legato al clan camorristico nei pressi di Quarto. L’operazione, portata a termine recentemente, ha riguardato la rimozione delle strutture che rappresentavano una ferita aperta da decenni nel territorio. La demolizione dei silos è stata completata senza incidenti, segnando un passo concreto nella riqualificazione dell’area. La comunità locale ha assistito alle operazioni con un senso di sollievo.

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