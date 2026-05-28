Quarto demoliti i silos dell’ex cementificio della camorra

Sono stati demoliti i silos dell’ex cementificio legato al clan camorristico nei pressi di Quarto. L’operazione, portata a termine recentemente, ha riguardato la rimozione delle strutture che rappresentavano una ferita aperta da decenni nel territorio. La demolizione dei silos è stata completata senza incidenti, segnando un passo concreto nella riqualificazione dell’area. La comunità locale ha assistito alle operazioni con un senso di sollievo.

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