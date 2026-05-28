Quanto prendono e quanto dichiarano tutti i sindaci del territorio fiorentino

I sindaci del territorio fiorentino dichiarano stipendi che variano, ma i valori ufficiali sono pubblicamente accessibili. Le retribuzioni vengono aggiornate periodicamente e sono soggette a trasparenza, anche se non sempre corrispondono alle cifre che circolano nel dibattito pubblico. La documentazione ufficiale disponibile indica le somme percepite, mentre alcuni sindaci ricevono compensi aggiuntivi o rimborsi spese. La discussione pubblica spesso si concentra più sui numeri dichiarati che sui dettagli delle retribuzioni effettive.

Quello dello stipendio dei sindaci è un argomento di dibattito che non di rado travalica i confini della demagogia. Perché se da un lato c'è chi ricorda come l'ultima riforma abbia previsto per i sindaci di città metropolitane indennità superiori ai 10mila euro lordi, dall'altro c'è chi fa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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