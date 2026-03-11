Bisogna andare a Roma per ottenere la nullità del matrimonio? E quanto costa? E quanto tempo ci vuole? Le risposte dell' avvocata Elena Gavrilakos

Per ottenere la nullità di un matrimonio è necessario recarsi a Roma, secondo quanto spiega l'avvocata Elena Gavrilakos, presidente del collegio degli avvocati del Foro Ecclesiastico. La procedura prevede che le pratiche siano avviate presso il tribunale ecclesiastico e che i tempi e i costi varino a seconda delle circostanze. L'avvocata fornisce dettagli su come si svolge il procedimento e quali sono le principali fasi.

E come si decide il Tribunale di competenza? «Ci sono dei criteri di competenza territoriale. Ma il punto fondamentale è che si potrà scegliere il tribunale più adatto e soprattutto più vicino senza dover sostenere costi di trasferta ed anche i testimoni che dovessero risiedere in un’altra regione italiana, o all’estero, potranno rendere la loro testimonianza presso il tribunale ecclesiastico presente nel luogo in cui abitano, senza quindi doversi spostare in un'altra regione o addirittura a Roma». Esiste un termine ultimo, una prescrizione, per potere chiedere la nullità? «Assolutamente no. L’azione diretta ad ottenerne la... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Bisogna andare a Roma per ottenere la nullità del matrimonio? E quanto costa? E quanto tempo ci vuole? Le risposte dell'avvocata Elena Gavrilakos Articoli correlati Elena Gavrilakos: «Ecco perché la violenza può essere motivo di nullità del matrimonio»Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che il matrimonio contratto in seguito a violenza o timore è nullo e ciò significa che se una persona ha... A Modena arriva la Grattineria, il primo salone di grattini a pagamento dell’Emilia Romagna. Ecco quanto dura un trattamento e quanto costaLa Gazzetta di Modena ha intervistato Alice Fronterré, tra le fondatrici della Grattineria: "L'idea nasce da un gesto quotidiano con il mio compagno.