Aumentano i redditi medi delle partite Iva che presentano le pagelle fiscali: 56.100 euro (+8,6% sull’anno precedente). Ma restano le profonde differenze tra quanto dichiarato: si va in media 336.930 euro dei notai ai 4.040 euro della concia delle pelli e del cuoio, passando dai 5.830 euro delle coltivazioni agricole, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali. È quanto emerge dai dati Isa (il nome tecnico delle pagelle fiscali) relativi alle dichiarazioni presentate nel 2025, ossia relative all’anno d’imposta 2024 che è il primo di applicazione del concordato preventivo biennale (Cpb). La platea delle attività pagelle fiscali è composta da 2,68 milioni di autonomi, imprese e società. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fisco, redditi medi in aumento per le partite Iva. Notai, commercianti e agricoltori: ecco quanto dichiarano

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Fiscalità Side Hustle in Italia: Partita IVA, Forfettario e Prestazione Occasionale

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