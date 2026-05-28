Jannik Sinner ha avuto un improvviso malore durante il secondo turno del Roland Garros, mentre il punteggio era di 6-3, 6-2, 5-1 contro l’argentino. Dopo aver perso il terzo set, il tennista ha chiesto un'uscita dal campo, rimanendo fuori per un certo tempo. Il suo rientro in campo è avvenuto dopo il termine del suo stop, senza ulteriori dettagli sulla durata del time-out.

Un malore improvviso ha colpito Jannik Sinner sul punteggio di 6-3 6-2 5-1 nel match di secondo turno del Roland Garros 2026 contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Il numero uno al mondo stava dominando come da pronostico il confronto con il fratello minore di Francisco, portandosi ad un solo game dalla vittoria prima di una flessione fisica che ha riaperto incredibilmente la contesa. Il 24enne sudamericano ha infilato una clamorosa sequenza di 16 punti vinti in maniera consecutiva, ribaltando la situazione e aggiudicandosi il terzo set per 7-5 grazie ad un parziale di 6-0. Sinner, che era già rientrato per qualche minuto negli spogliatoi... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanto è durato il toilet break di Sinner al termine del terzo set: malore al Roland Garros

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Il secondo game del terzo set con #Sinner al servizio è durato 9 minuti con pochissime prime di servizio #RolandGarros x.com

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