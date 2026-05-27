LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro a caccia del break nel terzo set
Sonego sta affrontando un match contro Paul nel terzo set, con il punteggio di 4-3 in suo favore. Nel secondo set, ha perso 2-6, e nel primo 3-6. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Sono in corso anche altri incontri, tra cui Cinà-De Jong e Paolini-Sierra, rispettivamente alle 11.00 e come terzo match della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 4-3 Servizio vincente di Sonego! 40-0 In rete il passante di dritto di Paul, altra discesa a rete di Sonego che mette sempre pressione all’avversario. 30-0 Demi volée irreale di Sonego che si inginocchia per trovare il guizzo vincente nei pressi della rete. 15-0 Non trova il campo il passante di rovescio incrociato di Paul, ottima discesa a rete dell’azzurro. 3-3 Prima vincente esterna dello statunitense che pareggia nel set. 40-15 Troppo profonda la volée lungolinea di Sonego, Paul non riesce a rigiocare la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lorenzo Sonego vs Tommy Paul | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made
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