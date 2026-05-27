LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro a caccia del break nel terzo set

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sonego sta affrontando un match contro Paul nel terzo set, con il punteggio di 4-3 in suo favore. Nel secondo set, ha perso 2-6, e nel primo 3-6. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Sono in corso anche altri incontri, tra cui Cinà-De Jong e Paolini-Sierra, rispettivamente alle 11.00 e come terzo match della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 4-3 Servizio vincente di Sonego! 40-0 In rete il passante di dritto di Paul, altra discesa a rete di Sonego che mette sempre pressione all’avversario. 30-0 Demi volée irreale di Sonego che si inginocchia per trovare il guizzo vincente nei pressi della rete. 15-0 Non trova il campo il passante di rovescio incrociato di Paul, ottima discesa a rete dell’azzurro. 3-3 Prima vincente esterna dello statunitense che pareggia nel set. 40-15 Troppo profonda la volée lungolinea di Sonego, Paul non riesce a rigiocare la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sonego paul 3 6 2 6 4 3 roland garros 2026 in diretta azzurro a caccia del break nel terzo set
© Oasport.it - LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 4-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia del break nel terzo set,
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lorenzo Sonego vs Tommy Paul | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made

Video Lorenzo Sonego vs Tommy Paul | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made

Notizie e thread social correlati

LIVE Sonego-Paul 1-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia del contro break nel primo setSonego sta affrontando Paul nel primo set di un match di Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 1-4 in favore dell’avversario.

LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: contro break immediato dell’azzurro nel terzo setSonego si trova sotto nel punteggio contro Paul, con il terzo set in corso e il punteggio attuale di 2-1 in favore dell’avversario.

Temi più discussi: LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: scoglio importante, serve un’impresa; Pronostico Sonego-Paul al Roland Garros: le quote; Sonego-Paul: orario, precedenti e dove vederla in tv; Cinà, debutto da favola. Sonego vince dopo 4 ore.

sonego paul live sonego paul 3LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: immediato break di svantaggio anche nel terzo set per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 0-30 Altro ... oasport.it

sonego paul live sonego paul 3Sonego-Paul, dove vedere la partita in diretta tv e streamingLorenzo Sonego e Tommy Paul saranno protagonisti dell’ultimo match in programma sul campo numero 7, con la sfida prevista in serata. Il tennista torinese ha conquistato l’accesso al secondo turno dopo ... derbyderbyderby.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web