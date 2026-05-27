LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro a caccia del break nel terzo set

Notizia in breve

Sonego sta affrontando un match contro Paul nel terzo set, con il punteggio di 4-3 in suo favore. Nel secondo set, ha perso 2-6, e nel primo 3-6. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Sono in corso anche altri incontri, tra cui Cinà-De Jong e Paolini-Sierra, rispettivamente alle 11.00 e come terzo match della giornata.