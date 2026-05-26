LIVE Sinner-Tabur 6-1 6-3 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro conquista il break nel terzo set

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros 2026, il tennista italiano ha vinto i primi due set contro il suo avversario, con un punteggio di 6-1 e 6-3. Nel terzo set, l’azzurro ha ottenuto un break e si trova in vantaggio 2-1. In una fase del game, ha tentato una palla corta in uscita dal servizio, ma il colpo è finito in rete. La partita è in corso.