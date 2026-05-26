LIVE Sinner-Tabur 6-1 6-3 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro conquista il break nel terzo set
Durante il match di Roland Garros 2026, il tennista italiano ha vinto i primi due set contro il suo avversario, con un punteggio di 6-1 e 6-3. Nel terzo set, l’azzurro ha ottenuto un break e si trova in vantaggio 2-1. In una fase del game, ha tentato una palla corta in uscita dal servizio, ma il colpo è finito in rete. La partita è in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non c’è la prima. 40-40 Sinner cerca la palla corta in uscita dal servizio ma il colpo finisce in rete. Ancora una seconda. 40-30 Questa volta l’ace di seconda è più che buono! Seconda. 30-30 In rete il rovescio in salto lungolinea di Jannik. 30-15 Prima vincente del numero uno. 15-15 Stecca il dritto l’azzurro in uscita dal servizio. 15-0 In rete il dritto francese. Seconda palla ad inizio game per Sinner. 2-1 Break dell’azzurro con il rovescio francese che finisce in rete. 30-40 Scende a rete con coraggio Tabur che chiude lo scambio con la volée alta. 15-40 Rischia il francese che manda in corridoio il servizio, doppio fallo sanguinoso per lui. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento
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