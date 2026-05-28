L’indagine sul delitto di Garlasco si concentra sull’eventuale revisione del processo di Alberto Stasi. Nelle ultime ore, l’attenzione si è spostata su Andrea Sempio, coinvolto nelle fasi dell’indagine. La revisione potrebbe portare a una nuova valutazione del caso, ma non ci sono ancora date ufficiali sul possibile rilascio di Stasi dal carcere. La procedura rimane in corso e si attende una decisione formale.

L’inchiesta sul delitto di Garlasco continua a muoversi su un terreno delicatissimo e, nelle ultime ore, l’attenzione si è concentrata ancora una volta su Andrea Sempio. Dopo settimane di indiscrezioni, consulenze e nuove analisi investigative, la posizione dell’uomo potrebbe presto entrare in una fase decisiva. Da oggi, infatti, la Procura di Pavia avrebbe la possibilità di chiedere formalmente il rinvio a giudizio, un passaggio che cambierebbe profondamente il quadro processuale legato all’omicidio di Chiara Poggi. >> Caos in studio, Caterina Balivo fuori di sé: sfuriata epica. “Non li voglio vedere” Negli ambienti giudiziari si respira un clima di grande attesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Quando può uscire dal carcere”. Garlasco, Alberto Stasi verso la revisione del processo

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Il delitto di Garlasco. Gli avvocati di Alberto Stasi: Chiederemo revisione del processo.

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