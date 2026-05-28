Quando può uscire dal carcere Garlasco Alberto Stasi verso la revisione del processo
L’indagine sul delitto di Garlasco si concentra sull’eventuale revisione del processo di Alberto Stasi. Nelle ultime ore, l’attenzione si è spostata su Andrea Sempio, coinvolto nelle fasi dell’indagine. La revisione potrebbe portare a una nuova valutazione del caso, ma non ci sono ancora date ufficiali sul possibile rilascio di Stasi dal carcere. La procedura rimane in corso e si attende una decisione formale.
L’inchiesta sul delitto di Garlasco continua a muoversi su un terreno delicatissimo e, nelle ultime ore, l’attenzione si è concentrata ancora una volta su Andrea Sempio. Dopo settimane di indiscrezioni, consulenze e nuove analisi investigative, la posizione dell’uomo potrebbe presto entrare in una fase decisiva. Da oggi, infatti, la Procura di Pavia avrebbe la possibilità di chiedere formalmente il rinvio a giudizio, un passaggio che cambierebbe profondamente il quadro processuale legato all’omicidio di Chiara Poggi. >> Caos in studio, Caterina Balivo fuori di sé: sfuriata epica. “Non li voglio vedere” Negli ambienti giudiziari si respira un clima di grande attesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Il delitto di Garlasco. Gli avvocati di Alberto Stasi: Chiederemo revisione del processo.
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