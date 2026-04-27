Alberto Stasi potrebbe lasciare il carcere e tornare in libertà prima che venga avviato un eventuale processo di revisione. La decisione si basa su una richiesta di misure alternative, che è stata valutata dalle autorità competenti. Attualmente, l'uomo si trova in carcere in attesa di eventuali sviluppi giudiziari riguardanti il procedimento di revisione della sua condanna. La situazione resta sotto osservazione.

Alberto Stasi e l'istanza di revisione del processo L'incontro tra la Pg Nannini e il procuratore Napoleone Garlasco, cosa può portare alla revisione per Alberto Stasi Alberto Stasi e l’istanza di revisione del processo Il nuovo scenario è stato tratteggiato nel corso della puntata di lunedì 27 aprile di Mattino Cinque. L’inviato Emanuele Canta ha spiegato che, nel momento in cui dovesse essere ammessa l’istanza di revisione del processo di Alberto Stasi, “ci sarebbe una richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena, che la Corte potrebbe accogliere in via preliminare in attesa poi della decisione. Questo significherebbe che Stasi, immediatamente, tornerebbe completamente libero”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Stasi potrebbe uscire dal carcere e tornare libero prima dell'eventuale processo di revisione

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