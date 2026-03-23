L a separazione, anche se consensuale, è comunque un terremoto che non lascia nessuno indenne. Quando una coppia si dice addio, il castello dei progetti comuni crolla, lasciando macerie che spesso gravano sulle spalle dei figli. Ed è proprio in questo scenario, che la giustizia italiana nel 2026 si è trovata a tracciare un confine delicatissimo. Restare genitori dopo la separazione: i consigli di Fulvio Scaparro X Separazione: i vuoti nel portafoglio e nel cuore non sono la stessa cosa. Le ultime decisioni della Corte di Cassazione, hanno acceso un faro su due comportamenti che, quando avvengono, feriscono profondamente la famiglia: il genitore che smette di pagare l’assegno e quello che smette proprio di esserci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il genitore che non paga, non può essere trattato come un criminale, per la Cassazione

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