Al Salone del Mobile 2026 si tiene la mostra ABITO, dedicata a esplorare come moda e design abbiano influenzato la vita sociale nel corso di un secolo. La esposizione analizza il rapporto tra il modo di vestirsi e gli ambienti abitativi, evidenziando i cambiamenti nelle abitudini e nella percezione dello spazio personale. Sono presentati pezzi e installazioni che illustrano questa evoluzione, offrendo uno sguardo sulla relazione tra corpo e ambiente.

Al Salone del Mobile 2026, la mostra ABITO presenta un’analisi profonda del legame tra corpo e spazio attraverso un secolo di storia. Curata da Palomba Serafini Associati per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’esposizione svela come moda e design siano stati specchi paralleli dell’evoluzione sociale, con un specifico sulle trasformazioni vissute dalla figura femminile. L’evento, che funge da punto di partenza per un itinerario destinato a raggiungere ambasciate, consolati e Istituti Italiani di Cultura in tutto il mondo, si fonda su una doppia lettura semantica del termine protagonista. Per gli architetti Roberto Palomba e Ludovica Serafini, il concetto di abito abbraccia sia l’indumento che aderisce alla pelle, sia l’atto di abitare un ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moda e design: come vestiti e spazi hanno cambiato la vita sociale

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